Zu einer Gedenkveranstaltung zur Reichspo-gromnacht vom 9. November 1938 wird am Dienstag, 9. November, von 17 bis 18 Uhr in Kulmbach eingeladen. Der Treffpunkt ist am Zinsfelder Brunnen am Holzmarkt um 17 Uhr. Es werden Namen verlesen, gebetet und Kerzen angezündet. Es gelten die Corona-Bestimmungen (Masken, Abstand). Anmeldung bei Anneliese Haun (Telefonnummer 0157/77808538) ist erforderlich. Am gleichen Tag, bereits um 15 Uhr, findet eine Stolpersteinführung von Wolfgang Schoberth für Interessierte statt. Hierfür ist unter obiger Handynummer ebenfalls eine Anmeldung notwendig, wie die Veranstalter mitteilten. red