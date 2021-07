Wohl kaum ein Ehrenbürger Neustadts hat solch weltweite Bekanntheit erlangt wie Edmund Moeller. Auch wenn über den Künstler bis heute nur wenig bekannt ist, war Edmund Moeller in seiner Wahlheimat Dresden ein bedeutender Bildhauer der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Zeichnungen und Gemälde sowie Figuren, Skulpturen und Büsten befinden sich seit 1982 im Besitz der Stadt Neustadt und sind seither im städtischen Kunstarchiv in der Kultur.werk.stadt, im ehemaligen Patzschkeareal aufbewahrt.

Der Bereich Kultur Sport Tourismus fand es nun an der Zeit, diesen Nachlass im Rahmen einer Gedächtnisausstellung der Neustadter Öffentlichkeit zu präsentieren. Noch bis zum 24. August ist das Foyer der Kultur.werk.stadt, Bahnhofstraße 22, ein Ausstellungsraum.