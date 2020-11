Bislang konnten sich die Wonseeser Bürger über ausgesprochen niedrige Abwasserpreise freuen. Doch im Kalkulationszeitraum 2016 bis 2020 häuften sich die Probleme. So mussten einige Pumpen erneuert werden, der Unterhalt des Klärwerks verursachte erhebliche Mehrkosten, die Stromkosten stiegen.

Wie Werner Hofmann von der Verwaltung dem Gemeinderat erläuterte, hätten die veränderten Bedingungen für die Klärschlammentsorgung den Markt am schwersten getroffen. Viele Landwirte nähmen keinen Klärschlamm mehr an, die Entsorgung sei teuer. "Wir hätten in den letzten Jahren eigentlich einen Abwasserpreis von 3,64 Euro nehmen müssen", so Hofmann. Doch de facto lag die Gebühr bei 2,68 Euro.

3,92 statt 2,68 Euro

"Wir gehen mit einer Unterdeckung von 170 000 Euro in den neuen Kalkulationszeitraum", bat Bürgermeister Andreas Pöhner um Verständnis für eine unausweichliche Erhöhung. "Ich weiß, dass wir jetzt eine saftige Steigerung vornehmen, aber wir müssen dies. Die Abwasseranlage muss kostendeckend arbeiten", sagte Pöhner.

Einstimmig, wenn auch zähneknirschend, brachten die Räte die neue Beitrags- und Gebührensatzung bis 2024 auf den Weg. Für einen Kubikmeter Abwasser müssen die Wonseeser künftig 3,92 Euro bezahlen.

Außerdem erließ das Gremium eine Ergänzungssatzung zur Einbeziehung eines Grundstücks in den bauplanungsrechtlichen Innenbereich des Ortsteils Feulersdorf. Damit ist eine Bebauung bis zu 65 Meter von einem vorhandenen Stall entfernt zulässig, das landwirtschaftliche Anwesen genießt Bestandsschutz, daher muss der Bauwillige Geruchsbelästigungen hinnehmen.

Das Bayernwerk hatte darauf hingewiesen, dass auf dem Grundstück Kabel verlegt sind. Die Untere Naturschutzbehörde legte Wert darauf, dass die vorhandene Hecke erhalten bleibt. Bezüglich der baulichen Gestaltung machten die Räte keine Vorgaben. "Das Gebäude muss sich einfügen", erläuterte der Wonseeser Bürgermeister.

Bauantrag befürwortet

Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Bauaantrag von Sylvana und Tino Nicklasch aus Warmensteinach, die in Sanspareil ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage errichten wollen.