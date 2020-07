Gebrauchtwarenmarkt: alles gegen Langeweile

Nachdem der Gebrauchtwarenmarkt "Pack mer's" Forchheim weiterhin auf die Durchführung der verkaufsoffenen Samstage verzichtet, bieten er auch im August die unter dem Motto stehenden Waren den ganzen Monat über an. Das Motto im August lautet: "Gegen die Langeweile". Dazu gibt es Nähzubehör für Kreative, Werkzeug für Heimwerker, Bücher für Leseratten, Bastelsachen für Groß und Klein, Spiele und Spielsachen für die Ferien sowie Schreibwaren. Dieses Angebot verteilt sich über den gesamten August. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.Wegen des Überangebotes ist zurzeit die Annahme von Kleinwaren begrenzt. Es können nur noch maximal vier Kisten an Kleinwaren (Bananenkistengröße) und auch nur vier Kisten an Kleidung angenommen werden. Kleinkinderkleidung wird im Moment nicht benötigt. Außerdem müssen die Waren aus Stadt und Landkreis Forchheim stammen. red