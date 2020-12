Trotz eines immensen Aufwandes und eines strikten Infektionsschutzkonzeptes gestalteten der Sachausschuss Jugend mit Katja und Lisa Brinkel, Jakob Lisch und Dominik Schwägerl sowie der Sachauschuss Liturgie mit Jutta Paulini und Eva Döring zusammen mit dem Ministrantenleitungsteam unter der Gesamtleitung von Pastoralreferentin Monika Urbasik am Wochenende einen bewegenden Gebetsabend in St. Georg. Die Ausleuchtung der Kirche erfolgte durch das Technikteam um Benedikt Döring neben den unzähligen Kerzen, die entzündet wurden.

Mit Tränen in den Augen brachten die Beter ihre Anliegen bereits aufgeschrieben auf Zetteln mit und legten diese ab. Die Gebetsgedanken spiegeln die vielfältige Not dieser Tage wider, wie Pfarrer Kilian Kemmer zu berichten weiß. Im vorausgegangenen Gottesdienst stellte er die Frage, was wir bisher an Weihnachten feierten und was wir heuer feiern. Krisenzeit sei eine Zeit der Läuterung, die nicht nur gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch große Chancen bietet. "Freude zu jeder Zeit bringen der Glaube und das Gottvertrauen mit sich, in dem uns jedes Weihnachtsfest bestärken will - auch heuer." Mit dem Bachchoral "Wachet auf!, ruft uns die Stimme" beantwortete Gabriel Konjaev an der Orgel diese Gedanken musikalisch. Ein Weckruf, den auch Reinhard Döring am Ende nochmals erklingen ließ. Zum Abschluss dankte Diakon Georg Paszek für den Abend "in einer Zeit der Wüstenerfahrung und des Jammertales". red