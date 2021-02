Wer weiß schon, wo Vanuatu liegt oder dass es überhaupt existiert? Niemand hat Inselstaat im Südpazifik auf dem Schirm. Christinnen aus Vanuatu legen uns ihre Sorge ans Herz.

Mit ihnen wird am Freitag, 5. März, dem Weltgebetstag (WGT) der Frauen, dafür gebetet, dass auch unsere Kinder und Enkel noch eine bewohnbare Erde vorfinden.

Präsenz-Gottesdienst

In der Friedenskirche Wildenheid ist um 19 Uhr ein Präsenz-Gottesdienst mit vorheriger Anmeldung unter Telefon 09568/5639, in Verklärung Christi um 19 Uhr Präsenz-Gottesdienst mit Anmeldung unter Telefon 0172/ 8605477 und in der Stadtkirche St. Georg ist von 16 bis 17 Uhr die Kirche geöffnet mit Länderinformationen in Bild und Text.

Infos über Vanuatu

In den Kirchen Verklärung Christi und St. Georg liegen ab 1. März Kuverts zum Mitnehmen aus, mit Informationen über Vanuatu inklusive Kochrezepten, Spendentütchen, Gottesdienstablauf sowie Links zu Online-Gottesdiensten per Zoom und anderen Online-Plattformen. red