Wort zum Sonntag für den Sonntag, 11. Oktober: V or einiger Zeit in Hammelburg. 40 Eltern von Erstkommunionkindern wollen beim Elternabend wissen, was auf sie zukommt: Gruppenstunden, Gottesdienste, Finanzen etc. Alles nicht unwichtig. Aber ein grundlegendes Anliegen an die Eltern sage ich ganz am Anfang: "Geben Sie uns eine Chance!"

Was bringt das ganze Drumherum, der beste Schmuck, das schönste Fest, wenn wir nicht an das herankommen, was der eigentliche Sinn ist: eine Botschaft, die die Welt verändert hat und auch heute noch jeden Tag verändert. Gott wird Mensch. Gott wird einer von uns. Unglaublich, unvorstellbar? Ja, auch für mich immer wieder unfassbar, aber eben eine wunderbare Botschaft und ein faszinierendes Stück meines Glaubens und Lebens.

Die christlichen Werte sind auch heute noch voller Sprengkraft und voller Energie, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nächstenliebe, soziales Engagement, Umweltschutz (Bewahrung der Schöpfung) - nur drei Beispiele von vielen.

"Geben Sie uns eine Chance!" So sage ich es den Eltern an diesem Abend. Nicht Forderungen und Regeln, sondern einfach ein Aufruf. "Und geben Sie gleichzeitig Ihren Kindern und Ihrer Familie die Chance, die Kirche ein bisschen besser kennenzulernen in den nächsten Monaten. Wir versuchen, die Kinder und die Familien gut anzusprechen. Feiern Sie besonders die Zeiten und Feste mit, die jetzt kommen: Advent, Weihnachten, Ostern!"

Das offene Zuhören, das vielfache Nicken zeigt, dass die Botschaft wohl angekommen ist. "Und wenn Sie in ein paar Wochen nicht zufrieden sind, dann kommen Sie und sagen Sie es mir bitte!" Und so gab es dann auch Zustimmung und Verbesserungsvorschläge. Botschaft angekommen!

Nun an Sie alle: Geben Sie uns eine Chance! Ja, wir haben sicherlich schon einige Chancen verstreichen lassen. Ja, wir haben sicherlich manche Menschen enttäuscht und verletzt und tun es leider teilweise auch heute noch. Aber viele in dieser Kirche haben das Herz am rechten Fleck und sind genau dort, wo die Menschen uns brauchen. Geben Sie sich die Chance, es zu erfahren. Und geben Sie uns die Chance, es zu zeigen!

Manfred Müller

Diakon in der

Pfarreiengemeinschaft

"7 Sterne im

Hammelburger Land"