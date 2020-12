Schüler der Mauritiusschule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, wollten zusammen im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest alten Menschen etwas Gutes tun. Angeleitet von den Mitarbeiterinnen Laura Erben, heilpädagogische Unterrichtshilfe, und Ina Schmidt, Schulpflegekraft in der Heilpädagogischen Tagesstätte, fertigten sie insgesamt rund 300 selbstgebastelte Weihnachtskarten.

60 Karten wurden dem Awo-Seniorenzentrum in Redwitz überreicht, acht Karten wurden über den Sozialdienst des BRK in Lichtenfels an Privathaushalte übergeben. In der Gemeinde Ahorn konnten sich Bewohner der Seniorenzentren Azurit und Casimir über 220 Karten freuen. Die mit viel Fleiß hergestellten Karten beinhalteten liebe Zeilen, die von den beteiligten Schülern verfasst wurden. Ziel der Aktion war es, den alten Menschen auf diese Weise eine Freude zu bereiten. Verknüpft war dieser Einsatz auch mit einem ganz großen Dank an die Mitarbeiter der Seniorenzentren und der mobilen Hilfsdienste. cg