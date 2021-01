Das Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung von Redwitz bis Mechlenreuth läuft. Nach der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 2018 fand vor einem Jahr der Erörterungstermin statt.

Anschließend wurden die Planunterlagen ergänzt und aktualisiert. Die Änderungen betreffen auch Grundstücke in den Städten Kulmbach und Stadtsteinach, in den Märkten Grafengehaig, Mainleus und Marktleugast sowie in der Gemeinde Guttenberg.

Gegenstand der neuen Planunterlagen sind im Wesentlichen geänderte Trassenverläufe bei Schimmendorf, Neuensorg und Münchberg, einzelne Mastverschiebungen, zusätzliche Waldüberspannungen oder die Änderung von Masthöhen. Außerdem wurden die Umweltunterlagen geändert und ergänzt.

Mit den geänderten Unterlagen wird nun erneut eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, bei der auch die einschlägigen Fachbehörden und die betroffenen Kommunen zu Wort kommen.

Alle Interessierten können vom 4. Februar bis zum 3. März 2021 Einsicht in die geänderten Planunterlagen nehmen. Die Auslegung erfolgt pandemiebedingt ausnahmsweise in elektronischer Form durch die Veröffentlichung im Internet unter dem Link www.reg-ofr.de/obrc.

Als zusätzliches Informationsangebot liegen die Pläne zu den Dienstzeiten auch in den betroffenen Kommunen aus. Die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen der jeweiligen Behörde sowie gegebenenfalls bestehende Zutrittsregelungen und Vorgaben zu Terminabsprachen müssen beachten werden. red