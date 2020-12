Die Landkreisverwaltung gibt folgende Abfuhrtermine an den Feiertagen bekannt. Weihnachten: Montag, 21. Dezember, wird schon am Samstag, 19. Dezember, abgeholt; Dienstag, 22. Dezember, wird schon am Montag, 21. Dezember, abgeholt; Mittwoch, 23. Dezember, wird schon am Dienstag, 22. Dezember, abgeholt; Donnerstag, 24. Dezember, wird schon am Freitag, 23. Dezember, abgeholt; Freitag, 25. Dezember, wird schon am Donnerstag, 24. Dezember, abgeholt. Neujahr: Freitag, 1. Januar, wird erst am Samstag, 2. Januar, abgeholt. Dreikönigstag: Mittwoch, 6. Januar, wird erst am Donnerstag, 7. Januar, abgeholt; Donnerstag, 7. Januar, wird erst am Freitag, 8. Januar, abgeholt; Freitag, 8. Januar, wird erst am Samstag, 9. Januar, abgeholt.

Es wird gebeten, die Tonnen bzw. Säcke grundsätzlich ab 6 Uhr zur Abholung bereitzustellen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.landkreis-lichtenfels.de. red