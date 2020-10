Am ersten Wochenende im Oktober feierte Gaustadt Kerwa - dieses Jahr auf einer besonderen Art.

Viele Vereinseinheiten folgten dem Aufruf, an einer gemeinsamen Feierstunde auf dem Kirchenplatz von St. Josef teilzunehmen. Im Anschluss an den Festgottesdienst anlässlich der Gaustadter Kerwa konnten sich bei sonnigem Himmel mit entsprechendem Abstand Menschen treffen. Die Blaskapelle St. Josef Gaustadt spielte ein Standkonzert, der Bürgerverein verlegte den Bieranstich auf den Kirchplatz und so gelang es, ein wenig vom Geist der Kerwa zu erwecken.

Sportvereine, Feuerwehr, Kindergarten und viele mehr trafen sich unter Berücksichtigung der vorgegebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zum Anstoßen. Der übliche Festplatz am Ochsenanger war aus Infektionsschutzgründen dieses Jahr für Feierlichkeiten gesperrt und mit nur wenigen Schaustellern vertreten. red