Das Zentrum für Lehrerbildung ist eine zentrale Einrichtung der Universität Bayreuth und gestaltet an der Uni Bayreuth die "Qualitätsoffensive Lehrerbildung". Diese hat im Juni und Juli öffentliche Online-Gastvorträge zu verschiedenen Themen der Lehrkräftebildung organisiert.

Immer Mittwochs

Die Vorträge finden jeweils mittwochs, 23. Juni, 30. Juni und 1. Juli, ab 16.15 Uhr, via Zoom statt. Am Mittwoch, 23. Juni , referieren Christian Timo Zenke und Nicole Freke (Universität/Laborschule Bielefeld) über "Diversitätssensible Schulentwicklung zwischen Inklusion und Demokratiepädagogik". Beim zweiten Vortrag am 30. Juni informiert Aysun Dogmus (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) zum Thema "Zur (Re-)Produktion des Rassismus im Referendariat - Theoretisch-Methodologische Überlegungen und empirische Einblicke".

Beim letzen Vortrag am 7. Juli spricht Larissa Sarpong (Universität Münster) über "Tansanische und ghanaische Perspektiven auf die Konstruktion (Subsahara-)Afrikas am Beispiel einer Schulbuchanalyse". Eine Anmeldung ist erforderlich unter der E-Mail: Lehrerbildungszentrum@uni-bayreuth.de. red