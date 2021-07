Der Obst- und Gartenbauverein Münnerstadt hält seine diesjährige Jahreshauptversammlung am Freitag, 30. Juli, in der Alten Aula am Stenayer Platz in Münnerstadt ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht außer den üblichen Regularien die Neuwahl des gesamten Vorstandes an. sek