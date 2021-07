Am Sonntag, 25. Juli, findet um 17 Uhr im Rahmen der "Gartenstädter Orgelkonzerte" ein Konzert für Harfe und Orgel statt. Die Harfenistin Isabel Moreton aus Hannover spielt in der Pfarrkirche St. Konrad. Begleitet wird sie von Dekanatskantor Matthias Braun an der symphonischen Klais-Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von etwa Felix Mendelssohn Bartholdy, Pedro José Blanco, Oreste Ravanello und Camille Saint-Saëns. Statt Eintritt wird um eine Spende zur Kostendeckung gebeten. sek