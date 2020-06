Gartenoase für Frauen wieder eröffnet

Als "Garten für Flüchtlingsfrauen" wurde die Gartenoase für Frauen in der Kleingärtneranlage Spittelleite bereits 2017 der Öffentlichkeit übergeben. Nach der Winter- und Coronapause haben nun die Mitglieder des Arbeitskreises "Keine sexuelle Gewalt" mit großer Unterstützung von GeRi Coburg (Gemeinnützige Gesellschaft für Resozialisierung und Integration verhaltensauffälliger und sozial benachteiligter Menschen mbH) und dem Grünflächenamt der Stadt Coburg den Garten wieder herausgeputzt.

Nun wird er wieder allen interessierten Frauen als Rückzugsort zur Verfügung gestellt. Der Garten soll der Vernetzung und dem Austausch dienen und Frauen helfen, hier in Coburg Wurzeln zu schlagen. Die Arbeit im Garten mit den Händen und allen Sinnen wird unterstützt von vielen Beteiligten, an erster Stelle stehen hier der Arbeitskreis "Keine sexuelle Gewalt", sowie das Grünflächenamt und einige Helferinnen.

"In der Vergangenheit haben bereits einige Frauen mit ihren Kindern den Garten genutzt und hier einen Zufluchtsort für sich finden können. Wir sind dankbar, dass wir immer wieder Unterstützer finden konnten, die das Projekt mit am Leben erhalten", so Susanne Müller, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Coburg, die zusammen mit Marianne Morchel, Erna Rank-Kern und Nora Treiber-Dengler vom Arbeitskreis "Keine sexuelle Gewalt" hinter der Gartenidee stehen.

Das Projekt wurde finanziell unterstützt von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und den Soroptimisten International Club Coburg. Einige Frauen haben dort in der Vergangenheit schon ihren Rückzugsort gefunden und ihr kleines Stückchen Erde bearbeitet. Die Nutzung für Frauen mit deren Kindern ist zeitlich völlig flexibel nach einem gemeinsamen Einführungstermin und unter Beachtung der Nutzungsbestimmungen möglich.

Für Fragen, Information und Terminvereinbarung steht der Arbeitskreis "Keine sexuelle Gewalt" mit Marianne Morchel unter m.morchel@gmx.de gerne zur Verfügung. red