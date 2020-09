Auch heuer sind trotz Covid-19 alle Gartenfreunde und Blumenliebhaber eingeladen, Pflanzen aus dem Garten, Ableger von Büschen oder auch Zimmerpflanzen sowie Blumensamen am Samstag, 26. September, zum Kompostplatz Diller in Glosberg zu bringen. Von 13 bis 15 Uhr werden die Pflanzen gern angenommen und sortiert, die dann in haushaltsüblichen Mengen getauscht und mitgenommen werden können, um im eigenen Haus oder Garten eine neue Heimat zu finden.

Der SPD-Ortsverein Friesen weist als Veranstalter auf die strikte Einhaltung der gesetzlichen Corona-Bestimmungen wie Mund- und Nasenschutz und den Abstand von eineinhalb Metern zwischen Personen verschiedener Haushalte hin. Wegen der besonderen Schutzmaßnahmen und Auflagen können heuer leider kein Kaffee und Kuchen angeboten werden. Zur Selbstbedienung stehen aber nichtalkoholische Getränke kostenlos bereit. Stadträtin Marina Schmitt wird auch in beschränktem Umfang wieder selbst gemachte Marmeladen abgeben. red