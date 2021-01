Ein großer Erfolg gelang den Mädchen der Faschingsgesellschaft Stadtsteinacher vor 45 Jahren beim damals erst 5. oberfränkischen Gardeturnier in der Freiheitshalle Hof. In einer starken Konkurrenz sprangen sie aufs Treppchen und belegten hinter der gastgebenden 1. Karnevalsgesellschaft Narhalla Hof und der Garde aus Auerbach den dritten Platz.

Ein ordentlicher achter Rang sprang für die Kulmbacher Garde heraus.

Beim Schautanz mussten sich die Stadtsteinacherinnen mit dem fünften Platz begnügen, die jungen Kulmbacherinnen kam hier gar nicht in die Wertung.

Im Bericht der BR wurde damals zwischen den Zeilen durchaus Kritik an der Jury laut: "Oft war die Bewertung der guten Leistungen wirklich schwer, und man merkte, dass man es mit einem engagierten Publikum zu tun hatte: Es gab auch Missfallenskundgebungen für die Benotungen." Am Ende des Artikel klang es dann schon versöhnlicher: "Schließlich sollten gerade die Narren, die doch am fröhlichsten sein müssten, dies alles nicht so ernst nehmen."

Im Vorprogramm hatte die Stadtstei­nacher Faschingsgesellschaft bewiesen, dass sie sich nicht um den Nachwuchs sorgen musste. So wurde der Auftritt der Stanicher Midi-Garde, in der sieben- bis neunjährige Mädchen tanzten, vom Publikum mit tosendem Beifall bedacht. red