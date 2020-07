Ganze Bandbreite der Fotografie

Der Fotoclub Coburg meldet sich zurück: Er präsentiert sich im Naturkunde-Museum Coburg vom 2. August bis 6. September. Während sich das kulturelle Leben in einem "Dornröschenschlaf" befunden hat, haben die Fotografen des Fotoclubs die Zeit der häuslichen Quarantänebeschränkungen genutzt und eine neue Fotoausstellung konzipiert. Inzwischen ist diese auch realisiert worden, heißt es in einer Mitteilung des Fotoclubs Coburg.

Gezeigt werden im Foyer des Naturkunde-Museums rund 100 Bilder. Es sind die Fotos des Jahres 2019, die die Juroren der BSW (Bahn-Sozialwerk)-Fotogruppe als besonders sehenswert im Rahmen des internen Wettbewerbs des Fotoclubs auserkoren haben.

Je nach Fantasie

Zum Freien Thema mussten die Teilnehmer Fotografien zu den Themen "Natur" und "Urbanes" vorlegen. Dabei konnten die Fotografen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Die Autoren - Erika Büchner, Robert Büchner, Angelika Dietrich, Michael Dietrich, Patricia Fitz, Peter Leutheußer, Karl-Heinz Richter, Andreas Schmerer, Alexander Skibbe und Klaus Wöhner - zeigen die große Bandbreite der Amateurfotografie.

Von der BSW-Fotogruppe Weiden wurden folgende Bilder am besten bewertet:

47 Punkte "Showtanz" von (Patricia Fitz); 43 Punkte "Köln-Rhein" (Klaus Wöhner); "Dresden-Elbe" (Patricia Fitz) sowie "Schafstelze im Raps" (Peter Leutheußer).

42 Punkte gab es für "Schachbrettfalter 2" (Peter Leutheußer), 41 Punkte für "Bahnstation" (Andreas Schmerer), 40 Punkte für "Rosa Flamingos (Robert Büchner) sowie 40 Punkte für das Bild "Junger Kleiber" von Erika Büchner. "Eine sehenswerte Ausstellung, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen, heißt es in der Einladung, die Schau zu besuchen.

Auch dieses Jahr konnten Mitglieder des Fotoclubs schon viele Erfolge verbuchen: Bei der DVF (Deutscher Verband für Fotografie)-Bezirksfotoschau Oberfranken 2020 in Kulmbach erreichte der Fotoclub Coburg den 3. Platz in der Vereinswertung. Die angenommenen und ausgezeichneten Bilder werden bei der Ausstellung im Naturkunde-Museum extra präsentiert.

Der Dritte von 70

Erfolgreichster Autor bei diesem Wettbewerb war Klaus Wöhner, der den 3. Platz von über 70 Teilnehmern erreichte.

Eine Medaille erhielt das Bild "Schachbrettblume" von Peter Leutheußer, eine Urkunde erhielt die Bildserie "Türschlösser" von Klaus Wöhner.

Angenommene Bilder: Klaus Wöhner: "Duo", "Fassadenspiegelung", "Köln - Rhein", "Innenhof" und "Zeitmesser" (Serie); Patricia Fitz: "Voller Einsatz"; Robert Büchner: "Fliegenpilz", "Junger Kleiber", "Sieh mich an!" (Serie); Erika Büchner: "Kleiber", "Grünfink", "Möwe"; Karl-Heinz Richter: "Kugeliges", Angelika Dietrich: "Kirchentür".

Bei über 6300 eingereichten Bildern bei der 88. Deutschen Fotomeisterschaft des DVF in Ludwigshafen am Rhein erreichte Patricia Fitz drei Annahmen: Rot-grün, Anita 1 und Showtanz. Noch besser schnitt Robert Büchner mit vier Annahmen ab: Palmblatt, Relaxbär, Müder Luchs und die Serie "Sieh mich an!". red