Zum 13. Mal nahm die Grundschule am Mönchsturm Hammelburg mit allen drei 4. Klassen an den Unterfränkischen Mathematik-meisterschaften teil.

Die rund 70 Schülerinnen und Schüler saßen mit Eifer beim Rechnen und Knobeln über den teilweise wieder sehr kniffeligen Aufgaben. Hier hätte sich auch so mancher Erwachsener an den "knackigen" Rechenaufträgen und Rätseln einen "Zahn ausbeißen" können. Basis für den Wettbewerb ist ein Aufgabentyp, der besonders das logische Denken erfordert. Dabei steht das selbsttätige und kreative Knobeln im Vordergrund.

Das beste Mädchen war in diesem Jahr Ella Miller aus der Klasse 4c. Sie erzielte neun von zwölf möglichen Punkten. Bester Junge war Luis Zufraß aus der Klasse 4b mit ebenfalls neun Punkten. "Mathe ist mein Lieblingsfach", strahlte Luis nach dem Sieg.

Die Schulleiterin Simone Albert gratulierte den Siegern persönlich und drückt beiden natürlich ganz fest die Daumen für die Fortsetzung des Wettbewerbs auf Schulamtsebene.

Die beiden Gewinner werden die Grundschule am Mönchsturm Hammelburg nämlich am 15. November in Münnerstadt (Gastgeber: Freiherr-von-Lutz-Grundschule) vertreten.

Dorthin sind alle Schulsiegerinnen und -sieger des Landkreises Bad Kissingen zur 2. Runde des Unterfränkischen Mathematikwettbewerbes eingeladen. red