Der schönste Marktplatz Bayerns, ein Sonntag, wie er strahlender nicht sein kann, blauer Himmel und den ganzen Tag Sonnenschein - aber im Stadtzentrum tummeln sich nur wenige Menschen.

Nur vereinzelt genießen Spaziergänger das Wetter, sitzen am Marktplatz in der Sonne oder gönnen sich eine Bratwurst. Auch hier zeigt sich der Lockdown. Die Lokale sind geschlossen, der Sonntagskaffee in der Sonne muss ausfallen. Was in der Stadt unterwegs ist, verliert sich schnell in der Fußgängerzone.

Spaziergang mit Gitarre

Wenn dann ein Spaziergänger nicht einfach so unterwegs ist, sondern mit Gitarre, fällt der natürlich auf. Das war gestern Jonas . "Normalerweise mache ich Straßenmusik, aber heute ist ja niemand da", sagt der 23-Jährige. Aber das macht ja nichts. Flanieren geht eben auch mit Gitarre. Und so schweben dann am Mittag Klänge durch die leere Innenstadt.

Aber wenn dann doch jemand vorbeikommt, bekommt Jonas die volle Aufmerksamkeit: "Akkord? Akkord?", sagt ein Mann. Womöglich tatsächlich ein Tourist, denn er und seine Frau scheinen nur russisch zu sprechen. "Antonio Banderas!", kann er noch sagen und meint wohl den Film "Desperado" in dem der Weltstar einen Gitarristen, einen "Mariachi" spielt.

Musik komme in der Vestestadt bei den Menschen immer gut an, sagt Jonas. "In Coburg sind die Menschen für Musik empfänglich."

Die Szene schrumpfe zwar, auch die Zukunft der Proberäume für Bands auf dem BGS-Gelände sei ja unklar. "Aber im Grunde freuen sich die Coburger immer über Musik in der Stadt, wenn ich spiele", sagt Jonas. Das kann natürlich auch an seinem Repertoire liegen: "Ich spiele viele Arten von Gitarren, auch elektrische oder meine spanische." Und von der Musikrichtung? "Auch irgendwie alles. Blues, Rock, Metal, Jazz, Klassik..." Und wenn in der Stadt nichts los ist, wie an einem Sonntag im Lockdown, dann eben auch einfach beim Sonntagsspaziergang.

Das habe nur einen Nachteil, sagt Jonas. "Die Gitarre merkt halt, dass sie draußen ist. Ist man erst kurz im Schatten und geht dann in die Sonne, kann man sie nach zwei Schritten nachstimmen, wegen des Temperaturunterschiedes."

Das macht aber nichts - kurz mit dem Stimmgerät korrigiert - und dann gehört die Innenstadt wieder den schwebenden Gitarrenklängen... dy