Zum 2. Mal können sich alle Gamingbegeisterten heuer in die Welt der digitalen Spiele stürzen. Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Oktober gibt das Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ) jedem die Möglichkeit, neben den neusten Konsolen auch die aktuellsten Spiele und beliebtesten Klassiker auszuprobieren.

Beginn ist dieses Jahr bereits am Donnerstag mit einer Opening-Party. Am Freitag steht das Ausprobieren im Mittelpunkt. Mit der App "Mr. X" findet um 16 Uhr eine Schnitzeljagd mit dem Tablet durch das Stadtgebiet statt und beim "Let's Play"-Workshop um 17 Uhr sollen Jugendliche ein eigenes Gaming-Video gestalten, aber auch für das Streamen und Hochladen ins Internet sensibilisiert werden.

Wer den neusten Ableger der berühmten FIFA-Reihe mal in der Fußgängerzone und mit ausgefallenen Spielregeln ausprobieren möchte, kann dies um 15 Uhr in der Oberen Marktstraße beim "Überraschungsball"-Event tun. Für Retro-Freunde gibt es am Abend neben einem "Pac-Man"- auch ein spannendes "Street Fighter"-Turnier im JuKuZ.

Am Samstag geht es in der Innenstadt los: Beim Live-Event des Klassikers "Angry Birds" um 13 Uhr am Füllbacher Hof können alle das Mobile Game in die Realität holen.

Wer selbst einmal ausprobieren möchte, wie Spielfiguren für die digitale Welt modelliert und gestaltet werden, bekommt um 16 Uhr erste Einblicke in der 3D-Werkstatt mit der Software "Kodu". Ab 20 Uhr gibt es dann für alle volljährigen Besucher in einem separaten Raum den Ü-18-Abend. Wer sich gerne mit anderen Zockern messen möchte, kann das am Samstag beim "F1 22"- und "Tetris"-Turnier.

Zum Abschluss wird es actionreich: Bei "Rocket League" müssen möglichst viele Tore mit Autos "geschossen" werden. Um 13 Uhr findet dazu eine Live-Event im JuKuZ statt: Mit ferngesteuerten Autos werden Matches ausgetragen.

Wie die virtuelle Realität funktioniert und wie man sich seine eigene Brille fürs Smartphone zuhause basteln kann, erfährt man um 14 Uhr im VR-Workshop. Parallel dazu ist um 15 Uhr mit "Mario Kart Live" die Augmented Realtity an der Reihe: Hier können sich alle die berühmte Regenbogen-Strecke in die Realität holen und ihr Auto durch den Parkour steuern. Auch das Museum Obere Saline ist in diesem Jahr wieder dabei und lädt um 14 Uhr zum Zocken ein. Zum Abschluss des Festivals können sich alle Kreativen noch einmal beim Minecraft-Turnier messen.

Der offene Spielraum im JuKuz hat am Donnerstag von 17 bis 21 Uhr, am Freitag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag öffnet das JuKuZ um 13 Uhr mit Open End.

Das Programm gibt es online unter facebook.de/jukuz und badkissingen.de sowie unter Tel. 0971/80 74 300. Wie gewohnt sind alle Angebote, Workshops und Turniere kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. red