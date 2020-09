Die Volkshochschule Kreis Kronach einen Game-Jam mit "bitsy 2020" für Jugendliche ab elf Jahren an. Kinder und Jugendliche möchten vielleicht einmal ihr eigenes Videospiel herstellen, wissen aber nicht genau wie? Medienwissenschaftsstudentin Lilly Geißler vermittelt am ersten Tag die Grundlagen des Game Designs, welche dann am zweiten Tag angewandt werden können. Der eigene internetfähige Laptop kann mitgebracht werden. Der Kurs findet am Freitag, 9. Oktober, von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im VHS-Haus statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt unter der Telefonnummer 09261/60600 oder im Internet auf der Seite www.vhs-kronach.de. Der gleichlautende Kurs, nur für Mädchen ab elf Jahren, findet am Freitag, 16. Oktober, von 16 bis 19 Uhr und Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 15 Uhr am gleichen Ort statt. red