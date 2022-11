Elf mongolische Jungunternehmer haben sich kürzlich in Bad Kissingen umgesehen. Alexander Hahn (Firma Höchemer Bürokonzepte) hat sie in seiner Funktion als Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen begrüßt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei einer Führung durch die Kuranlagen lernten die Gäste aus der Mongolei Bad Kissingen als Teil des Unesco-Welterbes "Great Spa Towns of Europe" kennen.

Seit 2017 besteht eine offizielle Partnerschaft zwischen den Wirtschaftsjunioren Bayern und dem Verband JCI Capital in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gäste aus der Mongolei verbrachten gut eine Woche in Bayern, um sich bei den sieben unterfränkischen Wirtschaftsjuniorenkreisen kulturell und wirtschaftlich mit den bayerischen Jungunternehmern auszutauschen. Zudem nahmen sie an der Delegiertenkonferenz der Wirtschaftsjunioren Bayern in Bad Neustadt teil.

Das Fazit der Reise: Obwohl die mongolischen Unternehmen mit über 6000 Kilometern geografisch weit entfernt sind, sind die Herausforderungen der mongolischen und bayerischen Unternehmer doch sehr ähnlich. Neben Lieferengpässen beschäftigt unter anderem auch das Thema Arbeitskräftemangel die mongolischen Führungskräfte. Die Bad Kissinger Wirtschaftsjuniorin Christine Oßwald war 2018 mit einer Delegation von bayerischen Wirtschaftsjunioren in der Mongolei und durfte die Gäste nun anlässlich des Gegenbesuches bei sich im Hotel Sonnenhügel beherbergen. red