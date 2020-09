Mitglieder und Freunde der Freien Wählergemeinschaft Maroldsweisach trafen sich im "Haus der Bäuerin" in Dürrenried. Ziel war es, den Wünschen und Anregungen vieler Bürger Rechnung zu tragen und das Vereinsleben zukünftig zu intensivieren, wie die Wählergruppe mitteilte. So wurde unter anderem beschlossen, den Verein in den Namen "FWG Maroldsweisach" zu ändern. Die Anwesenden diskutierten die entsprechende Satzung und genehmigten sie.

Anschließend galt es, einen neuen Vorstand zu wählen. Un-ter der Wahlleitung des langjährigen Gemeinderats und bisherigen Vereinsvorsitzenden Günter Freß, der zuvor noch einen unterhaltsamen Rückblick auf die inzwischen 52 Jahre alte Geschichte der FWG "Maro" gab, wurden die Gemeinderäte Ramona Schrapel (Vorsitzende) und Martin Schramm (Zweiter Vorsitzender) in den Vorstand berufen. Die Führung wird ergänzt durch den Gückelhirner Ortssprecher Sven Scheidler (Kassenwart), Maik Schrapel (Schriftführer, Geroldswind) sowie die Beisitzer Anja Heinrich (Maroldsweisach) und Thomas Kimmel (Maroldsweisach). Die Kasse prüfen Andreas Binger (Altenstein) und Stefan Bogensperger (Dürrenried). Ihren Dank sprachen Ramona Schrapel und Martin Schramm den bisherigen Vorständen und langjährigen Mitgliedern der FWG "Maro" aus. Präsente in Form von getöpferten Bierkrügen mit dem Vereinslogo sowie dem zugehörigen Inhalt wurden an den früheren Gemeinderat Nikolaus Schober (Pfaffendorf), an den früheren Geroldswinder Ortssprecher Winfried Appel, an den langjährigen Kassenwart Heinrich Weidenhöfer (Voccawind) sowie an Günter Freß (Allertshausen) überreicht.

In die Zukunft blickend versprach der neue Vorstand, die bereits im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 angekündigten Treffen und Veranstaltungen baldmöglichst abhalten zu wollen, sobald die Corona-Pandemie dies zulässt. Ein besonderes Augenmerk werde darauf gelegt, in allen Ortsteilen für Fragen und Anregungen zur Verfügung zu stehen, das Interesse der Bürger an den gesellschaftspolitischen Geschehnissen der Marktgemeinde zu fördern und den Gemeinschaftssinn stärker zu forcieren, so wurde versprochen. Noch im laufenden Jahr ist geplant, einen Bürgerstammtisch im Dippach abzuhalten. red