FV Meeder sagt den Fasching ab

Leicht gefallen sei es dem Vorstand nicht, sagt Präsident Andreas Lutz. Doch am Ende sei die Entscheidung einstimmig getroffen worden: Die Faschingsvereinigung Meeder (FVM) teilt Mitgliedern und Fans mit, dass in der Session 2020/21 keine Faschingssitzungen in Meeder stattfinden werden.

Es sind die Einschränkungen, die das Coronavirus an der Ausbreitung hindern sollen, die den Narren den Spaß verderben. "Es ist ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, wie es mit dem Coronavirus weitergeht und welche Auflagen und Vorschriften beachtet und umgesetzt werden müssen", sagt Andreas Lutz.

Training schwer möglich

Die Sitzungen würden zwar erst im kommenden Jahr stattfinden, in der hohen Zeit der Narren eben. "Aber wir müssten jetzt schon mit dem Training und den Proben anfangen", sagt Andreas Lutz. Gardetanz mit eineinhalb Metern Abstand? Eher nicht. Zudem wäre das Training, wenn überhaupt, nur in Kleingruppen möglich, um wenigstens einen gewissen Leistungsstand aufrechtzuerhalten. Dann müssten nach jedem Training Auflagen zu Desinfektion, zur Erfassung der Teilnehmer und dergleichen beachtet werden. "Das wäre Stress pur für Trainer und Teilnehmer. Das macht dann auch keinen Spaß", sagt Andreas Lutz. Und am Ende wäre da immer die Angst, dass doch irgendwann jemand infiziert ist und es womöglich Vorwürfe gibt. Eine Risiko, das der Vorstand nicht eingehen will.

Fehlende Planungssicherheit

Abgesehen davon bleibt der Faktor Unsicherheit. "Wir wissen doch nicht, wie die Vorschriften am Jahresbeginn aussehen, was erlaubt ist und was nicht", sagt Lutz. Eine Sitzung mit weit auseinander gerückten Tischen und Abständen zwischen den Gästen, die ein Mitschunkeln unmöglich machen, kann er sich nicht als besonders lustig vorstellen: "Wenn in einem Saal, in den sonst 200 Leute können, jetzt nur 100 sitzen, wird es schwierig, da richtig Stimmung reinzubringen", fürchtet er. Daher schweren Herzens die Entscheidung für eine Nullrunde.

Narren unter sich

Wirklich keinerlei Narretei im kommenden Jahr? "Wir überlegen, ob wir vielleicht im Frühjahr etwas machen, dann aber draußen und intern", sagt Andreas Lutz. In Planung sei, in Kleingruppen zu proben und dann eine kleine und vereinsinterne Veranstaltung stattfinden zu lassen. Es gehe darum, die Mitglieder bei der Stange zu halten. Schließlich soll die Session 20/21 dann 21/22 nachgeholt werden - in der Hoffnung, dass Corona dann nicht mehr das Leben auf den Kopf stellt.

Meeder ist der erste Faschingsverein in der Region, der diese Entscheidung getroffen hat. Seitens des Fastnachtsverbandes Franken wird es aber keine flächendeckende Absage von Veranstaltungen geben, erklärt Marco Anderlik als Präsident. "Jeder Verein hat andere Voraussetzungen, daher muss diese Entscheidung auch jeder Verein für sich treffen", sagt er.

Vereine entscheiden für sich selbst

Von einigen Vereinen weiß er, dass sie Veranstaltungen anbieten werden. Wohl nicht in der gewohnten Form und unter Einhaltung aller Vorschriften aber eben doch - um die Tradition am Leben zu halten. Viele hätten ihre Hauptveranstaltungen abgesagt und planten jetzt einige kleinere Sitzungen, andere verzichten - wie Meeder - ganz. "Wir raten den Vereinen, bei der Planung gut die Kosten im Auge zu behalten, ehe sie entscheiden", sagt Marco Anderlik. Der Verband selbst ist für seine Fernsehsendungen aus Veitshöchheim bekannt. Die werden zurzeit geplant und vorbereitet. "Wie es dann aussieht, wenn es so weit ist, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass dann alles abgesagt werden muss", sagt er. Denn: "Oben drüber steht immer der Schutz der Gesundheit", steht für ihn fest.