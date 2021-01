In den letzten Wochen erreichten den LBV viele besorgte Anfragen, weil vor allem typische Gartenvogelarten wie Meisen, Finken und Amseln an der Futterstelle ausbleiben und plötzlich aus den Gärten verschwunden seien. Viele Naturfreunde sorgen sich, dass sie etwas falsch machen. LBV-Vogelexpertin Angelika Nelson geht von einem Zusammenspiel verschiedener Ursachen des aktuellen "Vogelmangels" aus. Dazu gehören die bisher vergleichsweise milde Witterung und ausgebliebene Wintergäste. Langfristig haben vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, aber auch die Art, wie wir unsere Gärten und Siedlungsbereiche gestalten, einen Einfluss.

In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Solange Eis und Schnee weitgehend ausbleiben, finden viele Vogelarten ausreichend Nahrung in der Natur und suchen Futterhäuschen in Gärten eher nicht auf. So tragen die Buchen in diesem Winter reichlich Samen, wodurch viele Waldvögel den Wald für die Futtersuche gar nicht verlassen müssen. Zudem sind viele Wintergäste, die sonst unsere Gärten und Wälder bevölkern, nicht so zahlreich eingetroffen. Dazu gehören nordische Kohlmeisen, Gimpel, Zeisige sowie Buch- und Bergfinken.

Jeder Gartenbesitzer kann der Vogelschar helfen: "Ein naturnaher Garten mit vielen Stauden und heimischen Sträuchern ist die beste Ganzjahreshilfe für unsere gefiederten Freunde im Siedlungsbereich", rät Angelika Nelson. Etwas mehr Struktur und Rückzugsmöglichkeiten bieten Schutz und Nistmöglichkeiten und natürliche Nahrungsquellen. red