Fußgänger zieht Kind von Fahrrad

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr zog in der Ottostraße, nahe der Hainschule, ein etwa 56-jähriger Mann mit einem Kinderwagen einen achtjährigen Jungen vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Der Bub fiel daraufhin auf den Boden und verletzte sich dadurch leicht an der Schulter. Der etwa 180 cm große Mann, schlank, mit grau melierten nackenlangen Haaren, hatte einen beigen Kinderwagen mit einem hellgrauen Sonnensegel dabei. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. Unfallverursacher sucht das Weite Sachschaden von etwa 1000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem schwarzen VW Caddy am Laubanger an. Das Fahrzeug wurde am Donnerstag zwischen 5.30 und 15.30 Uhr am vorderen linken Kotflügel angefahren. Der Unfallverursacher suchte das Weite. Rauschmittel bleiben nicht verborgen Während der Kontrolle eines 25-jährigen Mannes am Freitagmorgen am Kunigundendamm tauchten bei diesem - versteckt in einer Zigarettenschachtel - zwei Marihuanablüten auf. Das Rauschmittel wurde von der Polizei bei dem sichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes sichergestellt. Er muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Betrunkener greift Polizisten an Am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass auf der Kettenbrücke ein Mann randaliert. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 26-Jährige weiterhin aggressiv und ging mit einer Bierflasche auf die Polizisten zu, weshalb diese Pfefferspray einsetzen mussten. Nur mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnte der Angreifer letztendlich gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht werden. Dort erzielte er bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Durch den Angriff des Betrunkenen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Graffiti mit Fragezeichen Unbekannte haben an eine Hausfassade in der Dr.-von-Schmitt-Straße/Gangolfsweg drei rote Fragezeichen gesprüht. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 400 Euro beziffert. Unbekannter bedient sich an Geldautomat Am Samstagnachmittag hob ein Mann an einem Geldautomaten am Graf-Stauffenberg-Platz einen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Diesen vergaß er im Ausgabeschacht, weshalb das Geld von einem Unbekannten gestohlen wurde. Opel braucht neuen Außenspiegel In der Eckbertstraße wurde am Donnerstag kurz vor 9 Uhr der linke Außenspiegel eines geparkten Opel Vectra abgefahren. pol