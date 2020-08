Fußballtor des TSV zerstört

Einen Sachschaden von 250 Euro haben bis dato unbekannte Vandalen an einem Fußballtor des TSV 1860 Bad Rodach am vergangenen Wochenende verursacht. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Auf dem Sportgelände in der Heldburger Straße brannten die Unbekannten das Netz des Fussballtors an und warfen Teile des Netzes in einen Teich in der Nähe des Kurparks.

Die Coburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 09564/804940 um Zeugenhinweise. red