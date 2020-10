Die Arnika-Akademie Teuschnitz weist auf folgende Veranstaltungen, jeweils in der Arnika-Akademie, Schulstraße 5, hin:

Sonntagscafé des Arnikavereins Teuschnitz in gemütlicher Atmosphäre mit Führung durch den Kräuterlehr- und Schaugarten am Sonntag, 4. Oktober, von 14 bis 17 Uhr.

"Das Hand-Heilbuch", eine bewegte Buchvorstellung. In diesem Workshop am Sonntag, 4. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr erfahren die Teilnehmer, wie es zu Beschwerden in den Händen kommen kann, und probieren Übungen aus Lucia Schmidts neuem Buch aus. Die einfachen Übungen aus Yoga und Therapie lindern Beschwerden, kräftigen die Hände und erhalten deren Beweglichkeit (in bequemer, sportlicher Kleidung kommen und Yogamatte mitbringen, wenn vorhanden). Die Referentin Caro Florschütz ist Co-Autorin des "Hand-Heilbuches". Anmeldung im Rathaus Teuschnitz, Anna Knauer, Telefon 09268/97214, E-Mail anna.knauer@vgem-teuschnitz.de, nur noch heute (siehe auch https://teuschnitz.de/veranstaltungen).

Wilde Heilmittel: Hirschtalg, Balsam von Wildschwein, Dachs und Murmeltier - ein "Arnika plus"-Seminar am Samstag, 10. Oktober, von 9 bis 17 Uhr: Einen Tag lang beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Verwendung und Wirkung von Wildtierfetten. Bei den praktischen Anteilen bekommen sie Einblicke in deren Gewinnung, Verarbeitung, Zubereitung und Wirkung. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Veranstaltung nur in einer Kleinstgruppe mit den bekannten Abstandsregeln möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Referentin ist Carola Krüger, Anmeldung per E-Mail an carola_krueger@web.de oder per Telefon (036764/80830) bis Montag, 5. Oktober.

VHS-Kurs TS 700 "Ton - schöpferisch genial" am Samstag, 10. Oktober, von 9 bis 11 Uhr für Kinder von acht bis 13 Jahren. Beim Modellieren mit Ton entstehen lustige Tiere, Wichtel oder Fantasiegeschöpfe. Mitzubringen sind Schürze oder ältere Kleidung. Referentin ist Judith Schuberth. Anmeldung und Informationen bei der VHS Kronach, Telefon 09261/60600, online www.vhs-kronach.de. VHS-Kurs TS 230 "Ton - schöpferisch genial" am Samstag, 10. Oktober, von 12 bis 14 Uhr: Referentin ist Judith Schuberth. Anmeldung und Infos bei der VHS Kronach. red