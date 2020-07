Fürs Malen und Basteln wurden Preise ausgelost

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die Stadt Bad Staffelstein ein attraktives Pfingstferienprogramm auf die Beine stellen - heuer übrigens zum inzwischen 16. Mal.

Diesmal konnten die Kinder mit ihren Eltern vieles selbst zuhause basteln, malen und gestalten.

Erstmals gab es eine Schnitzeljagd auf den Spuren durch Bad Staffelstein. Auch Bogenschießen und Tennis konnten unter den gesetzlichen Hygienevorschriften stattfinden.

Vor einigen Tagen zog die Jugendbeauftragte des Stadtrates, Christina Gründel, in den Räumen des Kur- und Tourismus-Service die Gewinner der Preise. Ein herzliches Dankeschön aller Initiatoren ging an die Sponsoren: an die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein und an die Sparkasse Coburg-Lichtenfels, an Geschäftsführer Martin Lüders von der Freizeit-GmbH und an Norbert Dietz. Deren großzügige Unterstützung trug wesentlich zum Gelingen des Ferienprogrammes bei.

Die Gewinner werden vom Kur- und Tourismus-Service benachrichtigt. red