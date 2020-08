Fürs Klettern sind noch Plätze frei

Trotz der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie bietet die Kommunale Jugendarbeit wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit vielen Angeboten an. Für einige Aktionen sind noch Plätze frei, so zum Beispiel für das Klettern im Waldklettergarten Banz für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Dieses wird immer dienstags angeboten: so am 25. August und am 1. September. Für eine Teilnahme ist immer eine Anmeldung nötig, die nur online erfolgen kann, und zwar über die Homepage der Kommunalen Jugendarbeit unter www.lkr-lif-veranstaltungen.de. Hier sind unter der Rubrik "Ferienangebote für Kinder und Jugendliche" auch alle weiteren Kurse aufgelistet, die in den Sommerferien angeboten werden. Die Anmeldung kann dort direkt und ohne Ausdruck erfolgen. Außerdem können noch Ferienpässe und Forscherspiele in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, beim Kreisjugendring, sowie an der Infothek im Landratsamt abgeholt werden. red