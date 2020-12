Es ist eine schöne Tradition, dass die Kinder der verschiedenen Grundschulen im Stadtgebiet für den Weihnachtsbaum im Lichtenfelser Rathaus Anhänger basteln. Dieses Jahr waren die Grundschüler in Schney an der Reihe. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Christbaum erstrahlt nun dank farbenprächtiger Papiersterne, anmutiger Engel, kunstvoller Zuckerstangen aus Holzperlen und schöner Papier-Tannenbäumchen in weihnachtlichem Glanz. Aufgrund des begrenzten Platzes im Rathaus-Foyer war es nicht möglich, die beiden Klassen unter Einhaltung des Mindestabstandes zu empfangen. Deshalb möchten die drei Bürgermeister der Stadt Lichtenfels, Andreas Hügerich, Sabine Rießner und Mathias Söllner, den Schülern sowie den Lehrkräften herzlich für die schmuckvollen Basteleien danken. Im Bild sind die Schneyer Grundschüler zu sehen, die mit großem Eifer dabei waren, den Weihnachtsbaumschmuck zu basteln. Foto: Grundschule Schney