Die GRÜNE/Grüne Liste Stadtratsfraktion beantragt eine städtische Initiative für mehr Fahrräder in allen Familien. Grünes Ziel ist es laut einer Pressemitteilung, den Radverkehrsanteil in Erlangen weiter zu erhöhen und die Mobilität von Menschen ohne Auto zu verbessern.

Einkommensschwach

Gerade in einkommensschwachen Haushalten gebe es auch in Erlangen viele Menschen ohne Fahrrad. In der vierten Grundschulklasse legt jedes Kind die Fahrradprüfung ab. "Kinder, die kein eigenes Fahrrad haben, fahren nicht, werden unsicher und steigen später seltener wieder aufs Rad", sagt Kerstin Heuer.

Selbstständig mobil

"Kinder mit eigenem Rad werden sicher, selbstständig mobil und erleben es als alltägliches, praktisches Verkehrsmittel", so die grüne Sprecherin für Bildung und Bauen weiter. Ihr Fraktionskollege und jugendpolitischer Sprecher Helmut Wening ergänzt: "Gleichzeitig sind diese Kinder Multiplikatoren und können auch ihre Familien zu mehr Radfahren motivieren."

Fahrradprüfung abgelegt

Mit einem Antrag will die grüne Fraktion jetzt eine städtische Initiative in die Wege leiten: Es soll sichergestellt werden, dass jedem Kind aus einem Erlangen-Pass-Haushalt mit bestandener Fahrradprüfung ein Fahrrad einschließlich dem passenden Fahrradhelm zur Verfügung steht, heißt es im Antrag. red