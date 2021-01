Die Spendenaktion "Würfeln für den guten Zweck" des Burger- und Steakhauses "Das neue Rot" in Gärtenroth war ein voller Erfolg. Knapp über 2000 Euro sind dabei für die Kinder der Geschwister-Gummi-Stiftung zusammengekommen. Dazu kommt noch eine Sachspende von rund 200 Euro, die die Familie Gropp in Form einer Burgerlieferung an die Jungen und Mädchen weitergab.

"Würfeln für den guten Zweck" - darum ging es Anissa und Mario Gropp, die seit März 2019 die neuen Betreiber des Restaurants "Das neue Rot" in Gärtenroth sind. Sie hatten sich für den Jahreswechsel etwas Besonderes einfallen lassen. Konnten die Gäste bei der Abholung ihrer Essensbestellung bereits seit Beginn des zweiten Lockdowns mit zwei Würfeln ihren persönlichen Abholerrabatt erwürfeln, kam dieser Rabatt nun einem guten Zweck zugute. Die erwürfelten Beträge kamen in eine Spendenbox, die nun an die Geschwister-Gummi-Stiftung übergeben wurde. "Wir freuen uns sehr, dass wir für die Kinder über 2000 Euro zusammenbekommen haben", so Anissa Gropp. "Zusätzlich zu den privaten Abholern haben wir auch von ein paar Firmen ein paar Spenden erhalten. Und natürlich haben wir dann zum Schluss auch noch etwas draufgelegt."

Die komplette Summe kommt den Kindern in der Geschwister-Gummi-Stiftung zugute. Auch Waschies wurden an die Kinder weiterverschenkt.

Neue Aktion geplant

Für die Zukunft planen Anissa und Mario Gropp mit ihrem Koch Chris Kaufmann bereits die nächste Aktion. Dabei geht es um die Idee, Schulabgängern der Gummi-Stiftung Ausbildungsplätze anzubieten. red