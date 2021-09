Der Familienkompass Bad Kissingen veranstaltet am Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, "bunte Schnuppertage". Das landkreisweite Netzwerk beschreibt sich als ein Zusammenschluss von lokalen Fachkräften und Dienstleistern, die Familien beraten - von der Schwangerschaft bis ins Jugendalter. Die Angebote reichen von Ernährungs- und Schlafberatung, Entspannungs- und Sozialtrainings über Elterncoachings bis zu Fotoshootings, Pilates- und Kangakursen. Die meisten Veranstaltungen finden in den neuen Räumen des Kurs-Traum, Schönbornstraße 64, in Bad Kissingen statt. Anmeldungen unter: www.familienkompass-kg.de/fest/ Foto: Sandra Wassmer