Am 18. September findet der "World Cleanup Day" statt. Auch die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen machen mit und sammeln wieder Müll in und um Bad Kissingen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich elf Millionen Menschen weltweit in über 160 Ländern an diesem Aktionstag und

setzten damit ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Umwelt.

In diesem Jahr ist eine besondere Aktion geplant, denn die Wirtschaftsjunioren wollen an vier Orten gleichzeitig Müll sammeln: am Bismarckturm, an der Burgruine Botenlaube, am Eissporthallen-Parkplatz und am Sissi-Denkmal. Denn alle vier Orte sind mehr oder weniger stark durch weggeworfenen und liegengelassenen Müll verschmutzt.

Treffpunkt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich an den jeweiligen Orten am Samstag, 18. September, um 10 Uhr. Um 12.30 Uhr ist Treffpunkt am Servicebetrieb der Stadt Bad Kissingen, um gemeinsam den an den vier Stellen gesammelten Müll abzugeben. Das Ende der Aktion ist für 13 Uhr geplant. Mitmachen können alle Personen und Familien, die Interesse daran haben. Müllbeutel, Handschuhe, Müllzangen und Getränke (solange vorrätig) werden gestellt.

Die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienebestimmungen sind einzuhalten.

Die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen bitten nach Möglichkeit um eine Registrierung im Zuge der Koordinierung sowie der Kontaktnachverfolgung vorab unter: www.wj-kg.de/veranstaltungen. red