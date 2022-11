Für eine gute Sache und für sehr viel Spaß stand die Premiere des diesjährigen Schulfestes des Jack-Steinberger-Gymnasiums. Kurz vor den Sommerferien gab es mit zahlreichen Attraktionen, Darbietungen und Begegnungen eine stimmungsvolle und lockere Einstimmung auf den damals vor der Schulgemeinschaft liegenden Sommer.

Nicht nur das Fest an sich war ein voller Erfolg. Einige Klassen erwirtschafteten mit ihren Angeboten sogar einen monetären Überschuss. Dieser sollte einem wohltätigen beziehungsweise gemeinnützigen Zweck zugutekommen. Die Klassengemeinschaften waren also gefragt, sich für einen Empfänger zu entscheiden. So wurde die Max Armbrecht Leukämiehilfe e.V. ausgewählt. Der Verein unterstützt seit über 20 Jahren Patienten und ihre Angehörigen, die an Leukämie erkranken, schnell und unbürokratisch in sehr individueller Weise. Die MAL wurde 1996 von einem Bad Kissinger Ehepaar - selbst Eltern eines erkrankten Kindes - gegründet.

Nun wurde von Vertretern der (ehemaligen) Klasse 6 A des JSG, die den größten Anteil an dem Betrag erwirtschaftet hatte, ihrem Klassenleiter Florian Treisch und Schulleiter Markus Arneth der Betrag von 810,56 Euro an den Vorsitzenden des Vereins, Nicolas Sauer, übergeben. red