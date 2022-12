"Hallo, hallo, schön, dass du da bist - hallo, hallo, schön, dass es dich gibt!" So wurden die Nachwuchs-Leserinnen und -leser mit ihren Eltern in der Stadtbibliothek Hammelburg begrüßt. Die "Bücherzwerge" gingen in die zweite Runde, sechs Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren waren dabei.

Singen, spielen, vorlesen

Da wurde gesungen, gespielt und natürlich auch vorgelesen. Nina Moosdorf schaute sich gemeinsam mit den Kindern ein Mitmachbuch an, bei dem die Kinder dem Hahn beim Krähen helfen mussten, weil er heiser ist oder den Kakadu kitzeln sollten, damit er wieder bessere Laune hat.

Beim Bewegungsspiel kletterten die Kinder eine unsichtbare Leiter hoch und pflückten Äpfel. Auch der Austausch zwischen den Eltern und natürlich den Kindern durfte nicht fehlen. So wurden bereits neue Bekanntschaften geschlossen, mit denen es im Anschluss noch auf Entdeckungstour durch die Bibliothek ging.

Der nächste Termin der Bücherzwerge findet voraussichtlich Ende Januar 2023 statt. Nähere Informationen finden interessierte Eltern und Großeltern auf der Homepage der Stadtbibliothek Hammelburg unter bibliothek.hammelburg.de. red