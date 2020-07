Für die digitale Weiterbildung gibt es jeweils einen 500-Euro-Zuschuss

"Es brauchte zwar etwas zeitlichen Vorlauf, aber der Aufwand hat sich definitiv gelohnt", berichtet Ralf Hetzel, der vor kurzem den Zertifikatskurs "Technologiemanager additive Fertigung (IHK)" begonnen hat. Voraussetzung dafür war der "Bayerische Bildungsscheck" - ein Pauschalzuschuss zur individuellen beruflichen Fortbildung im Bereich Digitalisierung, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Das Programm ist im August 2019 gestartet, einen Monat später beantragte Hetzel, der bei einem regionalen Maschinenbauunternehmen beschäftigt ist, als erster Bewerber aus dem Raum Coburg einen Bildungsscheck.

Der "Bayerische Bildungsscheck" sei eine durchaus ansehnliche finanzielle Förderung und attraktiv, jedoch noch wenig bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK zu Coburg, die damit über das Angebot informieren möchte. Michael Jahn, Weiterbildungsinitiator der Industrie- und Handelskammer zu Coburg, meint, so herausfordernd die aktuelle Situation aufgrund der Corona-Krise für viele Unternehmen sei, so eröffne sie doch zugleich die Gelegenheit für Weiterbildungsmaßnahmen. Gerade dann, wenn aufgrund fehlender Aufträge Kurzarbeit angemeldet werden müsse, liege in der Weiterqualifikation der Mitarbeiter in dieser Zeit eine Chance, gestärkt aus der Krise zu kommen. Und für die Beschäftigten biete sich die Möglichkeit, die Zeit, in der sie Kurzarbeitergeld erhalten, für Weiterbildungen zu nutzen.

Große Auswahl

Gerade im digitalen Bereich würden häufig Kurse gesucht, die durch den Bildungsscheck gefördert werden können, so die Erfahrung des IHK-Weiterbildungsinitiators. Seine kostenlose Beratung ist fester Bestandteil bei der Ausgabe des Schecks, denn die Auswahl ist groß. Möglich sind unterschiedlichste Seminare, beispielsweise zu E-Commerce, IT-Sicherheit, Datenschutz, Social-Media-Recht, Projektmanagement und digitale Kommunikationsmedien.

Insgesamt drei Millionen Euro stehen für 6000 Bildungsschecks zur Verfügung. Jeder, der einen Kurs mit digitalen Inhalten belegen möchte, erhält 500 Euro pro Kalenderjahr, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Weiterbildungsmaßnahme befasst sich mit Themen der Digitalisierung, kostet mehr als 500 Euro und umfasst mindestens acht Stunden.

Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz und/oder Arbeitsort in Bayern haben, das Brutto-Jahreseinkommen beträgt mehr als 20 000 Euro. Die Bildungsschecks werden ausschließlich für Arbeitnehmer ausgestellt, Angestellte des öffentlichen Dienstes und Selbstständige können in der Regel nicht darauf zurückgreifen. Die Weiterbildung muss nicht vom Teilnehmer allein finanziert werden, der Arbeitgeber kann den Restbetrag zuschießen.

Bis Anfang 2020 wurde der "Bayerische Bildungsscheck" knapp 100 Mal genutzt, 14 Mal in Oberfranken, davon sechs Mal in der Region Coburg. Ralf Hetzel ist jedenfalls froh, den Bildungsscheck genutzt zu haben: "Für meine Tätigkeit ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Durch den Bildungsscheck wird das Ganze deutlich einfacher." red