Das katholische Pfarramt weist auf Termine hin: Am Heiligen Abend findet ab 16 Uhr vor dem Jugendheim eine Krippenfeier für Familien mit Kindern statt. Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, der Abstand zu anderen Familien ist einzuhalten. Dazu können die Kinder ihre Opferhäuschen mitbringen. Ab 20.30 Uhr wird die Christmette gefeiert. In der Kirche liegen dafür Anmeldezettel aus. Auch Anmeldung per E-Mail an das katholische Pfarramt Marktzeuln ist möglich (siehe Rückseite des Pfarrbriefs). Anmeldeschluss ist der dritte Adventssonntag. Wegen der begrenzten Platzzahl werden die Gläubigen gebeten, auch auf die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, jeweils ab 10 Uhr, auszuweichen (ohne Anmeldung). Am Fest der Heiligen Familie, Sonntag, 27. Dezember, lädt die Pfarrei um 10 Uhr zum Gottesdienst mit Familiensegnung ein. red