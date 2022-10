Hammelburg vor 42 Minuten

Neuwahlen

Für den Ost- und Gartenbauverein aktiv

Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Hammelburg fanden am Freitag in den Räumen vom Weingut Ruppert die Neuwahl des Vorstands statt. In ihrem Amt...