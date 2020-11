Am vergangenen Wochenende wurde in Marienroth unter Einbeziehung der Friedensstandarte aus Neuengrün für den Frieden gebetet. Die Andacht wurde von den Mitgliedern der Reservistenkameradschaft Marienroth Norbert Schülein, Markus Müller und dem Vorsitzenden Rudolf Hofmann gestaltet. Norbert Schülein führte aus, dass die Friedensstandarte im September dieses Jahres in Neuengrün an die Vorsitzende des Seelsorgebereichsrates Frankenwald, Anne Neubauer, übergeben worden sei. Nach der Station in Teuschnitz wurde die Standarte Anfang November an Marienroth überreicht.

Auf Krisenherde der Welt geblickt

Zu Beginn der Gebetsstunde wurde auf die aktuellen Krisenherde in der Welt geblickt. Erwähnt wurden dabei unter anderem die aktuellen Auseinandersetzungen in Aserbaidschan/ Armenien um Bergkarabach. Auch der Ausgang der Wahlen in den USA oder die Maßnahmen der Corona-Pandemie führen zu Unruhen unter den Menschen.

Mit Gebeten, einer Litanei und Fürbitten für den Frieden sowie meditativen Gedanken zum Frieden wurde die Andacht in beeindruckender Weise fortgesetzt. Dabei wurde den Gläubigen bewusst, dass Friede nicht selbstverständlich ist. Gerade in der heutigen Zeit dürfen die Menschen nicht nachlassen, für den Frieden zu beten. Ihre Gedanken, ihr Tun und Handeln sollen immer dazu beitragen, dass Frieden geschaffen und erhalten wird.

Der Auftrag der Reservisten ist der Einsatz für den Frieden in der Welt. Mit der Friedensandacht wurde diesem Anliegen im Gebet nachgekommen.

Nach der Betstunde bedankte sich PGR-Vorsitzende Elisabeth Scholz bei den Vertretern der Reservistenkameradschaft für die eindrucksvolle Gestaltung der Andacht. Die Friedensstandarte befindet sich noch bis Ende November in der St.-Georgs-Kirche in Marienroth. Dann wird sie an die Pfarrgemeinde Tettau weitergereicht. red