141 weitere Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle wurden dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg am Wo-chenende gemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei Frauen und zwei Männer im Alter von 75, 84, 87 (2) und 89 Jahren. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen steigt damit auf 96. Für einen größeren Teil der Fallzahlen vom Wochenende ist das Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung in der Stadt Bamberg sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis verantwortlich.

Seit Montag vergangener Woche gab es zehn Infektionen in Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg. Hiervon betroffen sind auch rund 150 Kontaktpersonen. Neu sind seit Anfang Dezember die Quarantäne-Bestimmungen für solche Fälle. Bisher musste Mitschüler zwei Wochen in Quarantäne. Nun werden die Schüler der betroffenen Klassen fünf Tage isoliert. Am fünften Tag findet ein Corona-Test statt. Wer negativ getestet wird, für den ist die Quarantäne sofort beendet.

Am Montagnachmittag waren in Stadt und Landkreis Bamberg 883 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stadt: 392, Land: 491). Hotspot im Landkreis ist Heiligenstadt (48 Infizierte), dicht gefolgt von Hirschaid (45). Die geringste Zahl von Erkrankten weisen die Gemeinden Wattendorf (0), Stadelhofen und Gerach (jeweils 1) auf. red Infizierte pro Kommune Altendorf 8 Bamberg 392 Baunach 4 Bischberg 17 Breitengüßbach 18 Burgebrach 32 Burgwindheim 14 Buttenheim 8 Ebrach 4 Frensdorf 23 Gerach 1 Gundelsheim 12 Hallstadt 18 Heiligenstadt 48 Hirschaid 45 Kemmern 6 Königsfeld 4 Lauter 5 Lisberg 6 Litzendorf 25 Memmelsdorf 21 Oberhaid 14 Pettstadt 9 Pommersfelden 12 Priesendorf 2 Rattelsdorf 12 Reckendorf 4 Scheßlitz 23 Schlüsselfeld 25 Schönbrunn 2 Stadelhofen 1 Stegaurach 13 Strullendorf 20 Viereth-Trunstadt 4 Walsdorf 6 Wattendorf 0 Zapfendorf 25 Gesamt Stadt/Land 883 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 7. Dezember 2020