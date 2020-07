Fünf Tipps für die Gesundheit

Michael Memmel Gesundheit und Fitness gehören für Germaine Schmitt wie selbstverständlich zu einem erfüllten Leben. Die 56-jährige Walsdorferin, die in Bamberg geboren und einen großen Teil ihrer Kindheit in Australien verbracht hat, arbeitet bei der Justiz in Bamberg. Nebenbei ist sie Fitnesstrainerin und leitet in ihrer Freizeit Kurse für Personen aller Altersklassen. 2016 wurde die zweifache Mutter "internationale deutsche Vizemeisterin in der Bikiniklasse der German Natural Bodybuilding & Fitness Federation", ein Jahr später schaffte sie es unter 760 Bewerberinnen ins Finale der Top 20 bei der Wahl zur "Miss Germany 50 plus". Germaine Schmitt hat fünf Tipps für alle, die ihr Immunsystem fit machen wollen.

Tipp 1: Bewegung

Wer sich bewegt, hält sich fit, bleibt gesund und lebt länger. 30 Minuten täglich reichen aus und hierzu muss man nicht zwangsläufig das Haus verlassen. Übungen wie z.B. Ausfallschritte, Squats, Liegestützen oder Crunches (für den Bauch) eignen sich hervorragend und lassen sich prima in die tägliche Routine integrieren. Kleine Cardio-Einheiten wie Treppensteigen statt den Aufzug zu nehmen oder einen schnellen Spaziergang an der frischen Luft wirken Wunder. Meine Muskulatur stärke ich mit gezielten Übungen zwei bis drei Mal die Woche. Denn eine gesunde Muskulatur ist ebenso wichtig für das Immunsystem.

Tipp 2: Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung sollte selbstverständlich sein, denn sie ist die Basis für einen gesunden Körper. Die erste Mahlzeit des Tages stellt die Weichen für den Tag. Morgens esse ich - seit Jahren schon - meinen Haferbrei mit frischen Früchten, Nüssen oder Samen. Ich achte auf eine eiweißreiche Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und viel, viel Gemüse.

Tipp 3: Flüssigkeit

Wasser ist für mich der Zaubertrunk. Ich trinke seit meinem 18 Lebensjahr tagtäglich mindestens drei Liter Wasser. Genug Flüssigkeit steigert die Konzentration, die Leistungsfähigkeit und bringt den Kreislauf in Schwung. Trinken wir jedoch zu wenig, sind wir infektanfälliger. Abends trinke ich auch gerne mal einen ungesüßten Tee.

Tipp 4: Schlaf

Schlaf ist für mich sehr wichtig. Ich achte darauf, mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen. Erholsamer Schlaf sorgt für ein gestärktes Immunsystem, Ausgeglichenheit und eine bessere Organ- und Stoffwechselfunktion. Auf spätes Essen verzichte ich seit Jahren, ebenso auf Stimulanzen wie Koffein oder Alkohol. Ich beträufele mein Kopfkissen mit einigen Tropfen Lavendelöl und gönne mir so noch mehr Schlafkomfort.

Tipp 5: Positiv Denken

Für mich das "Wundermittel" für ein gesundes Leben. Generell ist es wichtig, eine positive Lebenseinstellung zu haben, denn positives Denken fördert den Stressabbau. Stress ist Gift und somit schädlich für das Immunsystem. Wer positiv denkt, hat mehr Freude am Leben. Eine optimistische Einstellung kann das Immunsystem stärken und so der Entstehung von Krankheiten vorbeugen.