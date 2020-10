Jeder Autofahrer ist sich bewusst, dass bei Schnee und Eis besondere Vorsicht geboten ist. Aber schon bevor Minustemperaturen auftreten, ist es ratsam, die Fahrweise an die Witterung anzupassen, meint Wolfgang Lisowski. Der Hallstadter ist der Regionalvorsitzende des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer und Betreiber seiner eigenen Fahrschule. Er hat fünf Tipps zum sicheren Autofahren im Herbst.

1. Vorsicht auf Brücken

"Eine Brücke kann schon bei fünf Grad Außentemperatur vereisen", erklärt Lisowski. Im Gegensatz zu einer normalen Straße werden Brücken nämlich nicht von der Erdwärme erhitzt. Kalte Winde kühlen die Brücke dann noch weiter ab. "Deshalb sind Winterreifen ab Oktober bis Ostern wirklich sinnvoll, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist", sagt der Fahrlehrer. Die Winterreifen reduzieren den Bremsweg um ein Viertel.

2. Eisige Wälder

Im Sommer ist der schattige Wald ein Zufluchtsort vor heißen Temperaturen. Im Winter machen sich die zwei bis drei Grad Temperaturunterschied aber auf andere Weise bemerkbar. "Das ist mir schon öfter passiert, wenn ich von Oberhaid Richtung Appendorf fahre. In Oberhaid ist noch alles in Ordnung, aber im Appendorfer Wald sind die Straßen spiegelglatt", erzählt der 62-jährige und rät bei der Fahrt durch Wälder zu erhöhter Vorsicht.

3. Laubhaufen vermeiden

Bei starkem Wind entstehen im Herbst oft Laubhaufen auf der Fahrbahn. In Waldschneisen oder Lichtungen passiere dies laut dem Fahrlehrer am ehesten. Das kann vor allem in Kurven zu Problemen und zum Wegrutschen führen. "Hier gilt: besonnen und sanft lenken, auf keinen Fall ruckartig oder hektisch reagieren. Genauso wie bei Schnee oder Eis eben", rät Lisowski.

4. Früher losfahren

Früher aufstehen müssen Autofahrer in der kälteren Jahreszeit nicht nur, um ihr Fahrzeug frei zu kratzen. "Wenn alle etwas langsamer fahren, kommt es natürlich zu mehr Berufsverkehr und es ist auch öfter was gesperrt", meint der Hallstadter. Um Verspätungen zu vermeiden, sollte man bei Kälte immer etwas mehr Zeit für seinen Weg einplanen.

5. Längerer Bremsweg

Nässe, Laub und Schmutz verdoppeln den Bremsweg, den Autofahrer von einer trockenen Fahrbahn gewohnt sind. Deshalb sei es generell wichtig, immer genug Abstand zu halten und das Tempo frühzeitig zu reduzieren. "Um seinen Bremsweg zu verringern, sollte man lieber niedertourig, also in einem höheren Gang bei niedriger Geschwindigkeit fahren. So hat der Reifen mehr Bodenhaftung", begründet Lisowski.