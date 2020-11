Am Montag, 9. November, liegen im Landkreis Bad Kissingen fünf neue Coronafälle vor. Aktuell sind 87 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten sieben Personen wieder als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 60,1, dies teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit. 304 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zwölf Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (44), Hammelburg (28), Bad Brückenau (15).

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 485 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 380 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben.

Der Landkreis Bad Kissingen setzt weiterhin auf sogenannte Verstärkerfahrten, um die Situation für Schüler im ÖPNV zu entzerren. Bis Ende Oktober haben die Verkehrsunternehmen in Absprache mit dem Landratsamt 16 zusätzliche Linienbusse eingesetzt; das soll fortgesetzt werden, zunächst bis 22. Dezember. Für die Schüler gilt weiter eine Maskenpflicht an der Haltestelle sowie in den Bussen.

Drei-Stufen-Plan außer Kraft

Das Bayerische Kultusministerium hat den Drei-Stufen-Plan außer Kraft gesetzt. Ab 9. November, gilt auf Weisung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter anderem folgendes Vorgehen an Schulen: Der Drei-Stufen-Plan, der sich grundsätzlich an der Sieben-Tage-Inzidenz des LGL in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat, wird bis mindestens 30. November ausgesetzt. Schulschließungen, Umstellung auf Distanzunterricht oder Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht in Schulen aller Schularten allein aufgrund eines bestimmten Inzidenzwerts erfolgen nicht. Auf dem Schulgelände besteht für alle Jahrgangsstufen Maskenpflicht, auch am Platz. red