Am Dienstag, 3. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen fünf neue Coronafälle vor. Aktuell sind 86 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten elf Personen wieder als genesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bad Kissingen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 59,1. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 428 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 324 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 425 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan drei Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (53), Hammelburg (25), Bad Brückenau (8).

Aktuell greift die 8. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates Bayern. Diese Regelungen ergänzt das Landratsamt Bad Kissingen durch die Allgemeinverfügung vom 3. November 2020. Unter anderem ist daher von 8 bis 18 Uhr auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. red