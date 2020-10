Am Sonntag feierten in der Ad-Portam-Coeli-Kirche in Tettau vier Konfirmanden und eine Konfirmandin ihre Konfirmation. Trotz der Corona-Auflagen war es ein festlicher Gottesdienst, der von Frau Kraus an der Orgel und dem Gesangsduo Pechtold/Haußner musikalisch umrahmt wurde. Begleitet vom Musikverein Tettau zogen die Jugendlichen mit dem Kirchenvorstand in die festlich geschmückte Kirche ein. Im Mittelpunkt der Predigt stand der Fisch als Zeichen des christlichen Glaubens. red