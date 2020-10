Das siebte und damit vorletzte Modul der Seminarreihe "Unternehmen.Führen.Digital." widmet sich dem Thema "Führen und Coachen". Auch dieses Modul ist zweiteilig aufgebaut. Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen im Landkreis Haßberge werden beide Seminare komplett online stattfinden, teilte das Landratsamt am gestrigen Montag mit.

Der erste Modulteil wird am Dienstag, 10. November, von 15 bis 19 Uhr als Zoom-Meeting angeboten. Der zweite Modulteil beginnt zwei Wochen später am Dienstag, 24. November, um 15 Uhr, ebenfalls in Form eines Online-Seminars. Für das zweite Seminar ist eine Dauer von rund drei Stunden vorgesehen.

Während der Fokus des ersten Seminars auf den theoretischen Grundlagen liegt, steht im zweiten Teil die praktische Anwendung der Führungs- und Coaching-Thematik im Vordergrund. Jeder Teilnehmer erhält dabei die Möglichkeit, das Wissen unmittelbar auf den eigenen Betrieb anzuwenden, und kann sich dabei auf wertvolle Tipps und Unterstützung der Experten verlassen, versichert das Landratsamt.

Vielschichtig und komplex

Führung ist ein vielschichtiges und komplexes Thema, das für den Erfolg eines Unternehmens eine zentrale Rolle spielt. Die Entwicklung von Führungsstärke ist wichtig. Aber auch die Motivation der Mitarbeiter ist für Führungskräfte eine entscheidende Kompetenz.

Neben diesen Führungsaspekten wird im siebten Modul der Seminarreihe "Unternehmen.Führen.Digital." auch der Umgang mit Konflikten ein wichtiger Baustein sein. Angefangen vom frühzeitiger Erkennen potenzieller Konflikte über das Führen von Konflikt- und Feedbackgesprächen bis hin zu Mediationstechniken im Führungsalltag wird das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Projektkoordinatorin Sonja Gerstenkorn aus dem Regionalmanagement appelliert an die Unternehmen im Landkreis Haßberge: "Nutzen Sie dieses einmalige Angebot, um Ihre Führungskräfte mit den entscheidenden Fähigkeiten auszustatten. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, Ihren Betrieb im Bereich ,Führen und Coachen' hervorragend aufzustellen."

Voraussetzung für die Teilnahme am kostenfreien Online-Seminarmodul "Führen und Coachen" ist Anmeldung im Internet unter www.unternehmen-fuehren.digital oder per Mail an kreisentwicklung@hassberge.de. ft