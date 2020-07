Führungen durch Keller und Burg

Die Tourist-Info Egloffstein bietet in den nächsten Tagen folgende Veranstaltungen an: "Wasserkraft früher und heute" - Führung durch das kleine Mühlenmuseum von Egloffstein, Dienstag, 7. Juli, 10 Uhr, Treffpunkt an der Pension Mühle, Talstraße 10, Egloffstein, Anmeldung unter Telefon 09197/1544; "Schatzsuche in der Unterwelt" - Felsenkellerführung für Kinder, Mittwoch, 8. Juli, 10 Uhr, Treffpunkt an den Felsenkellern unterhalb des Parkplatzes der Raiffeisenbank, Felsenkellerstraße 20, Egloffstein, Anmeldung unter Telefon 09197/1544; "Burgführung mit dem Burgherrn" - Führung durch die historische Burg von Egloffstein, Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr, Treffpunkt im Burghof, Anmeldung unter Telefon 09197/8780.

Anmeldung

Wichtig: Um telefonische Anmeldung bei allen Veranstaltungen wird gebeten. Eine Maske ist zu tragen und der Mindestabstand ist einzuhalten. Alle Teilnehmer werden gebeten, ihren Namen und eine Telefonnummer abzugeben. Die Daten werden vertraulich behandelt. red